Kuigi võib tunduda, et koroonakriis on võtnud oma raudsesse haardesse kogu maailma ning riigid keskenduvad ennekõike haigusega võitlemisele, inimelude ja majanduse päästmisele, ei peata see sugugi kolme rivaalitsevat suurriiki – Ameerika Ühendriike, Venemaad ja Hiinat – teel oma majanduslike ja sõjaliste eesmärkide poole. Hoolimata majanduse vähikäigust pole selle hind oluline.