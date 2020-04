Tellijale

Hollandis avastati naaritsatel Covid-19

Kahes Hollandi naaritsafarmis on loomadel avastatud Covid-19. Põllumajandusministeeriumi teatel ilmnesid mõnel farmi töötajal eelnevalt koroonaviiruse tunnused ja seetõttu oletatakse, et haigus kandus üle inimeselt loomadele. Ettevaatusabinõuna on Põhja-Brabantis asuvate farmide ümber 400 meetri raadiuses teed suletud. Varem on koroonaviirus avastatud näiteks kahel New Yorgi osariigi kassil ning mitmel Bronxi loomaaia tiigril ja lõvil. AP/BNS