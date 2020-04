Pealetükkivad loomasõbrad ohustavad hobuseid

Tellijale

«Inimesed pakuvad hobustele leiba, õunu, porgandeid,» seletas Tartu-Räpina tee ääres Leevakul hobuseid pidav Vanessa Mälberg. «Olen käinud korduvalt hõikamas, et ei tohi hobuseid sööta. Hobustel on väga tundlik seedimine ja kui neile antakse natuke käärima läinud kraami, siis tekivad gaasid.»

Kui inimestel lõpeb käärinud kraami söömine enamast vaid kõhuvaluga, siis hobustele võib keelatud toit saada saatuslikuks. «Võib lõppeda surmaga,» nentis Mälberg. «Või siis 10 000-eurose operatsiooniga. Hobustel tekib väga kergesti soolekeerd, mida saab opereerida vaid Lätis ja Soomes. Õigeaegne operatsioonile jõudmine on isegi tavaolukorras minutite mäng, praeguses eriolukorras ei kujuta ettegi, kas üldse on võimalik minna!» Operatsiooni üle elanud hobustest ei pruugi enam spordis asja saada, mis on Mälbergi sõnul hobusekasvatajale väga suur majanduslik põnts.