Maxima püüab pidurdada Tartu Lidli ehitust

Tellijale

Sellega jätkab Maxima vana vaidlust, mis algas detailplaneeringu üle ja mille tuum on väites, et kõnealuses kohas on kaupluste üleküllus. Maxima ise peab samas kandis kaht poodi: üks on aadressil Kalda 15, teine Kalda 32 – kunagine Sõpruse pood. Sealsamas on ka Selver. «Kinnistu vahetu naabruskond ja Annelinna piirkond on kaubandushoonetest juba üle küllastatud,» seisab kohtukaebuses.