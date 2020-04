Protestiistujad streikisid karmide piirangute vastu

Tellijale

Pühapäeval oli Kuressaare kesklinnas harjumatult palju inimesi, kes vajalikku vahemaad hoides oma sõnumit istumisega edastasid. Castello restorani ja Meedla Koja ette olid kogunenud nii ettevõtjad kui ka tavainimesed. Lossi Pärli ilusalongis töötav Monika Vaima ütles, et tuli meelt avaldama, sest Saaremaa inimesi koheldakse ebavõrdselt. «Minu soov on, et pered saaksid jälle kokku. Ja muidugi tahaks juba tööd teha!» Ootusärevus oli suur ka Saaremaa Veski meeskonnal ning perenaine Grete Pastak ütles end soovivat, et saarlasi koheldaks mandriinimestega võrdselt. Seltskond oli end vahemaad hoides sättinud Saaremaa Veski ette ja nentis, et hea meel on taas üle pika aja üksteist näha.