Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on osal nakatunutest ka haigussümptomid, kuid need ei ole rasked ja kõik nad on kodusel ravil.

«See on väga suur peresisene haigestumine, lähikontaktsete hulgas on ka sugulasi, mitte ainult ühe leibkonna liikmed,» ütles ta. «Kuna neis peredes oli juba varem tuvastatud haigestunuid, tehti nüüd testid ka teistele pereliikmetele, mis osutusid positiivseks.» Muusikuse sõnul oli enamik neid inimesi, kellel koroonaviirus nüüd kinnitust sai, juba varem karantiinis, kuna neis peredes oli juba haigestunuid. Uute haigestunute lisandumisega pikeneb nende isolatsiooniperiood veel kahe nädala võrra, samuti on karantiinis nakatunute lähemad töökaaslased. Muusikus lisas, et osas ettevõtetes töötavad inimesed maskides ja nii on nakatumise võimalus väiksem.