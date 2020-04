Eesti lühiuudised

Tellijale

Lutsar: niinimetatud normaalne elu niipea ei taastu

Covid-19 leviku tõkestamise teaduskoja liikme, TÜ mikrobioloogia ja viroloogia professori Irja Lutsari (pildil) hinnangul oleme jõudnud ajajärku, mil meil tuleb koroonaviirusega koos edasi eksisteerida nii, et viirus võimalikult vähe meie elu kontrolliks. «Kuidas see toimuma hakkab, näitavad lähikuud. Kardan, et nn endine normaalne elu niipea ei taastu,» ütleb ta. Lutsari hinnangul on asjade senist kulgu vaadates küll ebarealistlik arvata, et ükski vaktsiin enne 2021. aasta teist poolt vabalt kättesaadavaks saab. «Ja see juhtub ainult siis, kui kõik väga hästi läheb,» märkis ta, lisades, et peale kauba pole mitte ükski ravim osutunud kliinilistes uuringutes efektiivseks ja hästi talutavaks, nii et see oleks liikunud registreerimise faasi. PM