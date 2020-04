Toidukorvis tunneb kriisi mõju lähikuudel

Toidukaupade hulgimüüja LTT üks omanikke Tõnu Tõniste ütleb, et tal ei ole kahju, kui inimesed loobuvad kriisi mõjul kallitest välismaistest toodetest ja hakkavad tarbima odavamaid, kohalikke. «Inimesed tulevad maa peale tagasi,» ütleb ta. «Ma pooldan, et ostetaks eestimaist – et raha jääks ikka siia.» FOTO: Madis Veltman