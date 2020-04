Majanduse lühiuudised

Tellijale

Riik hakkab toetama kaubanduskeskuste üürnikke

Valitsus otsustas toetada nelja miljoni euroga kaubanduskeskustes suletud kaubandus- ja teeninduspindade üüri maksjaid, see kataks maksed osaliselt. Et üürijad abi saaksid, peavad panustama ka üürile andjad. Riik hüvitab üürijale üürile andja tehtud soodustusega sama suure osa, kuid mitte rohkem kui 25 protsenti maksekohustusest. See tähendab, et kui pinna väljaüürija teeb 25 protsenti soodustust, kompenseerib riik omalt poolt 25 protsenti üürist ja üürniku lõplikuks kuluks kujuneb 50 protsenti algsest summast. Kui aga üürile andja teeb 50-protsendilise soodustuse, siis rakendub riikliku toetuse maksimummäär: riik kompenseerib üürnikule 25 protsenti ja tema lõplikuks kuluks kujuneb 25 protsenti. Toetust saavad ettevõtted, mille käive on kahanenud vähemalt 30 protsenti, kauplus on tulnud sulgeda valitsuse korralduse tõttu, kaubandusettevõte tasub toetuse summast üle jääva osa ja üürile andja on üüri vähendanud. PM