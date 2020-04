Siit algab n-ö must ala, kus on viirus sees, ütleb Kuressaare haiglas vabatahtlikuna töötav abiõde Alvar Valkenklau ja näitab meile teed ruumidesse, kus kantakse Covid-19 patsientide eest hoolt. Valkenklau on üks mitmetest, kes on tulnud saarlastele appi. Ta saabus Saaremaa jaoks kriitilisel ajal, 8. aprillil oma tööpostile. Ta on maja tutvustades nagu meiegi: üleni valges kombinesoonis, nägu maski ja katte alt vaevu nähagi.