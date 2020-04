Jürgen Ligi: Eesti kroonitõve kulg

Tellijale

Viirus toob valitsejatele juurde volitusi ja toetust ning on nii erakordne võimalus juhtida saatusi ja ressursse. Määrav ei ole, kes, vaid mis seejuures juhib. Selle hindamiseks on juba kogunenud sündmusi ning on ehk leevenenud mõtlemist segav hirm ja teadmatus. Et sedasorti kriisis ollakse esimest korda, ei anna siiski õigustust asjadeks, mida peaks teadma koolist, järgima ka tavaolukorras ning valvama südametunnistus.

Meil on nüüd ametlik väljumisstrateegia, aga see ei sisalda poolt ekspertide soovitatust, sealhulgas oodatuimat – mis on millal. Kuigi väljumisstrateegias seatud meditsiinilised kriteeriumid on juba täidetud, ei johtu neist järeldusi otsustena. Sest dokumendi rookis valitsuses õhukeseks parteiline suva ja paari ministri kinnismõte kontrollida inimsaatusi, eetrit ja vara. Siseministri üleolev praalimine, et mingeid kavasid ei saagi olemas olla, ei klapi ekspertide ette pandu ega sellega, et need saavad olemas olla hoopis raskemas nakatumuses ning viirusesõbralikuma tihedusega rahvastel. Lühidalt ebausaldusväärne.