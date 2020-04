Mario Kadastik: karjaimmuunsus… või mitte?

Väga paljud inimesed on eriolukorrast ja piirangutest väsinud ja tülpinud ning internetis ringleb nii palju konfliktset infot, et sealt leiab pea igaüks midagi, millega põhjendada, miks peaks asju teisiti tegema. Kirjeldan järgnevalt arutluskäiku, mida olen juba eri kohtades teinud.

Alustuseks veidi positiivsemas noodis – epideemia on meil Eestis kontrolli all ning taandumas. Mudelprognoos, mis pea kaks nädalat muutmata kujul on ennustanud väga hästi ette haiglaravil olevate patsientide arvu igaks päevaks, näitab, et hetkel on nakatumisrisk Eestis madal (ka Saaremaal). Päris hurraaga kõiki piiranguid veel maha ei võtaks, kuna eksponent läheb kiirelt üles, ja parem on, kui me nädala-kaks veel vastu peame, kuni epideemia on taandunud üksikjuhtudeni. Siis on ka uus puhang lihtsamini kontrollitav, kui see peaks tekkima. Aga peame kaaluma strateegilisi valikuid, mis teed minna tulevikus ja uute puhangute korral.

Võtame esmalt ette nakatamiskordaja R 0 . See on see, kui mitu inimest üks viirust kandev isik nakatab. Suures pildis saab seda kujutada kui kolme arvu korrutist: viiruse agressiivsus, doos, mis inimeste vahelisel kontaktil edasi antakse, ja kui palju kontakte inimestel nakkusohtlikul perioodil on. Esimest meie ei mõjuta (aga ilm võib), teist saame maskide jms-ga mõjutada ning kolmandat ka, vähendades inimestevahelisi kontakte (2+2 reegel, massiürituste keelamine jne). Lisaks sellele see kordaja muutub ajas, kuna muutub populatsiooni vastuvõtlikkus, kui osad on viiruse juba läbi põdenud. Olulisim on aga see, et kui efektiivne kordaja R 0 on suurem kui 1, siis toimub eksponentsiaalne nakatunute kasv. Kui see on alla 1, siis epideemia hakkab raugema, järjest tuleb vähem uusi nakatunuid peale, kuni ühel hetkel epideemia peatub.

SARS-CoV-2 viirus on selline, et suudab tekitada pandeemiat. Tema R 0 ehk nakatamiskordaja on vahemikus 2–3. Võtame selle 2,5, mis ta tundus Eestis alguses olevat. See tähendab, et üks nakatunu nakatab kahte kuni kolme inimest, kaks nakatunut keskmiselt viit, viis nakatunut keskmiselt 12-13, need omakorda ca 30 jne. See on päris kiiresti kasvav rida. Kui seda eksponentsiaalset jaotust lihtsalt matemaatiliselt võtta, siis nakatunute arvu 2,5-kordistumine iga nakatamise lainega nakataks 15 laine järel kogu Eesti elanikkonna. Üldse mitte pikk protsess, onju? Aga looduses päris nii see ei käi.