Mihkel Mutt: suudelda läbi tsellofaani

Tellijale

Kuigi raskuse vaim heitleb kevadeaimdusega, kuigi paljude inimeste elu jätkusuutlikkus kisub mitmes suhtes dramaatiliseks – ikkagi pole elu olnud vähemalt minu kogemuses kunagi nii üksluine kui praegu. Mitte üksnes sellepärast, et asulatest oleks nagu neutronpommiga üle käidud, mitte seepärast, et ei saa uidata mööda öiseid suurlinnatänavaid ja jälgida lõbusat askeldamist, vaid kõige üldisemalt.

Isegi nõukogude ajal olid uudised vähemalt kahte liiki: sotsialismileeri kiideti ja läänt sarjati. Aga nüüd tuleb kõikidest infokanalitest üks ja seesama, justkui oleks koos viirusega saabunud tõeline «ideoloogiate lõpp». See toob meelde surematu «Meistri ja Margarita» alguse, kus literaat Berlioz väidab, et inimene ise juhib maailma ja korraldab oma elu. Talle oponeerib saatan Woland: «Oletame, et see teie inimene haigestub raskesti – ja korraga muutub kõik muu maailmas tema jaoks teisejärguliseks, ta hakkab tegelema ainult oma tervisega ja näeb kõike selle valguses.» Just nii see ju praegu ongi.