Spordi lühiuudised

Olümpiavõitja Andrus Veerpalu ostis hiljuti Võrumaale Antsla valda Vaabina külla maja – vana koolimaja. Uued elanikud ehitasid hoone ümber aia ja lisasid sinna ka elektrikarjuse, et lammastel oleks turvalisem, kirjutas Nelli Teataja. Oma tegevusega sulgesid nad aga naabripere ainsa teeotsa ning sealne kunstnikust taluperenaine Jana Valge, kes on Vaabinas elanud juba üle 13 aasta, on nüüd sunnitud kas üle aia ronima või elektrikarjust kergitama. Seda seetõttu, et omal ajal tehti Antsla vallas maamõõtmisel viga, mistõttu kulgebki tee üle Veerpalude maa.