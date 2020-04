Tellijale

Sotsiaalmeedias puhkes pildi avalikuks tulekul pahameeletorm. «See on solvang. Kreeka on suveräänne riik, ELi ja NATO liige, mitte Türgi laps,» kirjutas üks Twitteri kasutaja pildile reageerides. Samuti kirjutas üks teine kasutaja, et on vastuvõetamatu kujutada üht iseseisvat riiki teise riigi lapsena. «Ma arvan, et Kreeka kujutamine Türgi lapsena on täiesti vastuvõetamatu, lausa provokatiivne,» kirjutas kolmas.