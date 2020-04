Saladused. Vaikimine. Valetamine. Mõrv

Uurijate esmamulje on, et ükski lastest ei olnud teiste politseisse helistamisest teadlik. Iga lapse esitatud versioon tundub veenev, täis selgitusi, miks ja kuidas ta õpetaja tappis. Midagi on selles mõrvajuhtumis väga valesti. Veidi hiljem kaob ootamatult vanem abielupaar. Uurijad ei saa lahti tundest, et need lood on omavahel seotud ja päris kindlasti ei ole kõik nii, nagu paistab.