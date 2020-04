Tervise lühiuudised

Konjunktiviit ehk silma sidekesta põletik paneb silmavalge punetama, kaasneb pisaravedeliku hulga suurenemine, vesine või mädane eritis ja tunne, nagu oleks silmas võõrkeha. Silma ümbrus on ärritunud, sügeleb ja hommikul võivad ripsmed olla kuivanud eritise tõttu kokku kleepunud, vahendas Yahoo. «Oleme näinud palju silmapõletikuga Covid-19 patsiente,» rääkis New Yorgis töötav nakkushaiguste arst Rajeev Fernando. «See on sageli mõlemas silmas ja märgatav.» Konjunktiviiti võivad põhjustada allergiad, bakteriaalsed infektsioonid ja viirused, sealhulgas Covid-19, tõdes Zeba A. Syed, oftalmoloogia professor ja silmakirurg. New England Journal of Medicine’i veebruaris avaldatud uuringus leiti, et Covid-19ga patsientidest ligi ühel protsendil esines silma sidekesta põletikku. PM