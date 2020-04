Markus Robam otsib rahu müra sees

Tellijale

Markus Robam, kuulan albumit juba neljandat korda ega saa lahti tundest, et materjal olekski justkui täpselt rihitud praegusesse ärevasse aega, kus tegelikult on raske öelda mitte ainult seda, mis juhtub homme, vaid sedagi, mis saab paar tunni pärast. Aga kogu materjal oli ju tegelikult pikema protsessi tulemus , ajastus oli juhuslik?

Oma põhiolemuselt ja lähenemiselt on mu tööd vist üsna sarnased. Albumit vormistades valisin tegelikult ka selliste lugude seast, mis olid kirjutatud juba viis või kuus aastat tagasi. Plaati hakkasin kokku panema eelmisel sügisel ega osanud siis veel aimata, et ta praeguse aja ärevuse mõttes tähenduslikumaks võib saada. Teema, kuidas kõnetada kaasaegset inimest, on oluline igal ajal.