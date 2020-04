Eesti lühiuudised

Tellijale

Massiüritusi suvel ei tule

​Kultuuriminister Tõnis Lukas (pildil) kinnitas eile pressikonverentsil, et sel suvel suure rahvahulgaga kultuuriüritusi ei tule. «Mis puudutab kontserte ja etendusi, siis mais ja juunis neid ei toimu, ei avaaladel ega ka sisealadel,» märkis Lukas. «Kui mais ja juunis suudame selle kurja tõve niimoodi seljatada, et oleme valmis kokkuleppel avanema ja näitajad seda lubavad, siis võiks olla juulis ja augustis teine režiim väiksemate etenduste ja kontsertide jaoks. Aga seda välistingimustes. Sisetingimustes kultuurihooaeg enne sügist ei alga,» ütles Lukas. Teatrid ja tõenäoliselt ka kinod saavad Lukase sõnul siseruumides planeerida sügishooaega. «Kindlasti võib aga öelda, et ükskõik mis otsuse me teeme, massiüritused jäävad sellel suvel ära,» ütles Lukas. BNS