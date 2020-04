Tellijale

Pangaliit andis hiljaaegu uhkelt teada, et on leppinud kokku ühistes maksepuhkuste reeglites eesmärgiga aidata keerulisel ajal Eesti inimesi ja ettevõtteid. See tähendab, et hoolimata sellest, missugusesse panka inimene läheb, maksepuhkuse tingimused on igal pool ühesugused.