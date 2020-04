Majanduse lühiuudised

Kliimaaktivistid hagevad õlitehast

Noorte kliimaaktivistide vabaühendus Fridays For Future Eesti esitas Tartu halduskohtule kaebuse, kus nõuab, et Narva-Jõesuu linnavalitsuse väljastatud luba uue Eesti Energia õlitehase ehitamiseks tühistataks. «See on vastuolus rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnakokkulepetega ning selle mõjud on jäänud nõuetekohaselt hindamata,» ütles üks liikumise eestvedajatest Kertu Birgit Anton. Noored leiavad, et uus õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ning on vastuolus nii säästva arengu eesmärkidega kui ka Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. BNS

Tallinna-Tartu maantee Väo lõik. FOTO: maanteeamet

Nordecon sai suure lepingu

Eesti ehituskontsern Nordecon ja maanteeamet sõlmisid lepingu, mille kohaselt peab 20 miljonit eurot maksev Väo liiklussõlm valmima järgmise aasta lõpuks. Eesti riigieelarvet Väo ristmiku ehitus eriti ei koorma, sest kuigi tööd lähevad kokku maksma 20,6 miljonit eurot koos käibemaksuga, siis 85 protsenti sellest rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, seisis Nordeconi börsiteates. Nordecon alustab ehitustöödega juba mais. Välja ehitatakse Väo eritasandilises liiklussõlmes ristmikuala, kus Tallinna–Narva maantee viiakse praeguse fooriga ristmiku asemel üle ulatuslikule ringristmiku lahendusele. Lisaks neljarajalistele teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalgteid ja jalgrattateid, neli jalgteetunnelit ning veo- ja matkaautode parkla. PM

Tõusja ja langeja 3 protsenti kasvas nädalaga Eesti tööpuudus 95 protsenti vähenes Adidase esimese kvartali kasum

Hotellijuht ootab väga head siseturismisuve

Ettevõtluskõrgkooli Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuhi Maris Nõgu sõnul ootab siseturismi tõenäoliselt hea suvi, sest piirid on kinni ja eestlastel polegi muud alternatiivi kui kodumaad avastada. Rakveres hotelli pidava ettevõtja sõnul kukkusid kuu tagasi ära kõik poole aasta broneeringud, mis hakkavad nüüd vaikselt taastuma. «Päris selge, et inimesed sõidavad sel suvel mööda Eestit ringi ja otsivad siinseid avastamata kohti rohkem kui kunagi varem,» ütles ta. Nõgu lisas, et eestlased otsivad masside vältimiseks suurte spaahotellide kõrval üles ka väiksemad kohad ja turismitalud. BNS

Bayer AG logo Saksamaal Wuppertalis. FOTO: Ina Fassbender/Reuters/Scanpix

Ravimihiiu kasum kasvas hüppeliselt

Saksa keemia- ja ravimihiid Bayer teatas eile esimese kvartali kasumi hüppelisest kasvust, mille taga on firma käsiravimite haru müügiedu pandeemia taustal. Kontserni puhaskasum kerkis 20 protsenti, 1,5 miljardi euroni ja käive kuus protsenti, 12,8 miljardi euroni. Käsiravimite haru käive kasvas koguni 13,5 protsenti, ületades seeläbi märkimisväärselt kasvu firma farmaatsia- ja põllumajandusharudes. Hoolimata nõudluse kasvust, on pandeemial olnud firmale ka negatiivne mõju. «Kontsern on oma kompleksides võtnud ulatuslikke meetmeid viiruse leviku peatamiseks või vähemalt selle pidurdamiseks,» teatas firma. BNS

84 töötajat koondati ametlikult Eestis eelmisel nädalal.

Läti minister omab Tallinkit

Huvide konflikti vältimiseks hakkab Tallink Grupi laevalubasid Riia sadamas välja andma Läti välisminister Edgars Rinkēvičs. Nimelt tuli välja, et transpordiministril Tālis Linkaitsil on laevafirmas väike osalus, teatas peaminister Krišjānis Kariņš Läti Riigi Teatajas. Linkaitsi tuludeklaratsioonist nähtub, et talle kuulub Tallink Grupis umbes 1200-eurone osalus. Tallinkil on umbes 11 000 investorit. BNS

Kaarditehingute arv vähenes

Eesti Panga teatel vähenesid tänavu esimeses kvartalis eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes nii sularaha väljavõtu kui ka kaarditehingute arv ja käive.