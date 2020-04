Tellijale

ABC Grupi nõukogu esimehe Mart Vipsi sõnul on sündiv tehing oluline areng toidu- ja esmatarbekaupade jaemüügiturul tervikuna. «Eesti väiksuse juures on toidukaubandusettevõttel vaja piisavat jõudu, et tagada kliendile head kaubavalikut mõistliku hinnaga. Rahuldava tulemuseni nii tulevase omaniku kui ka tingimuste asjus jõudsime alles nüüd Selveriga. Mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele sarnaseid väärtusi jagava partneriga,» lausus ta.