Taasavatud haigla: arstile tuldi oodatust rohkem

Haigla ees tütart ootav Tiiu, kelle silma katab suur vatitükk, käis saamas plaanilist silmasüsti. «Sees oli vähe inimesi. Nad hajutavad haigeid,» ütleb Tiiu, kuid lisab, et sellises olukorras arsti juures käia meeldiv ei ole. Ka parasjagu vereanalüüsi andev Irina kiidab, et haiglatöö on hästi organiseeritud: patsiente liigub vähe, mis võimaldab piirangutest kinni pidada.