Riik jagab šoki vastu sadu miljoneid

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) jagada on 200 miljonit eurot igasuguse maal paikneva ettevõtluse toetamiseks. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu liigub mikro- ja väikeettevõtete toetuseks kümme miljonit eurot. Samuti jagab EAS turismisektori kahjude hüvitamiseks 25 miljonit eurot, mis jagunevad viie alameetme vahel. Neist üks on suunatud majutus-, teine toitlustus- ja kolmas reisiettevõtetele, neljas püsiatraktsioonide pakkujatele ning viies turismiteenuse osutajatele.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rõhutas, et nii väike- kui ka turismiettevõtete meetmes on eraldi välja toodud Saaremaa. «Võin kinnitada, et Saaremaale pööratakse kogu aeg tähelepanu,» ütles ta. «Saare- ja Muhumaa kaubandus- ja teenindusettevõtted saavad täiendavat toetust, mida jagavad kohalikud omavalitsused.»