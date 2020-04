Tellijale

Olen ammu juba arutanud, et meisse, vanematesse inimestesse, suhtutakse enamasti põlglikult. Praegu väidetakse, et oleme riskigrupp – istuge kodus ja ära tehke midagi! Meid hoitakse kui sitta pilpa peal, samas on aga alatoon selline, et võiksite juba ära surra, poleks meil tarvis teiega arvestada.