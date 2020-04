Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedajad: eludega ei mängita

Tellijale

Sain teada, et tuttav noor kavatseb endalt elu võtta. Kuna tema juurde minna ei saa, helistan murest teada andmiseks abiliinile, lootuses, et kiirabi või politsei saab raskustes noore turvalisse kohta toimetada, talle ravi leida ja tema tervist kaitsta. Abiliinilt vastatakse, et sarnaseid kõnesid saavad nad kümneid, kui mitte sadu. Ja seda ühe päeva jooksul. Keegi ei tea, mis neist abipalvetest edasi saab. Kas sekkutakse õigel ajal? Kas noor jõuab spetsialisti juurde? Kas teda toetatakse ja mõistetakse? Kas ta jääb ellu?

«Noored on meie tulevik» on fraas, mis kuulunud paljude poliitikute kõnedesse. Tõepoolest, aeg kulgeb omasoodu ning ühel hetkel on vaja leida praeguste kooli- ja ülikoolinoorte seast järgmised presidendid, ministrid, firmajuhid ning teadlased. Selleks, et noored tulevikus meie riiki juhtida ja hoida saaksid, on aga vaja neid elus hoida, on vaja, et nad kasvaksid üles töövõimelistena, võimalikult tervetena nii füüsiliselt kui ka vaimselt.