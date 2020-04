Erkki Bahovski: Soome ei kao

Tellijale

Kahekordne ekspeaminister Mart Laar kirjutas koroonakriisi valguses 8. aprilli Postimehes: «Ainsad, kellega koos töötamisest võime kõigi raskuste kiuste rääkida, on Balti riigid. Lootus mingile «erisusele» suhetes Poolaga oli algusest peale ebarealistlik; kriis tegi üheselt selgeks, et mõttetu on unistada mingist erisuhtest või ühisest majandusruumist Soomega.» Sama mõtet kordas ta oma juubeliintervjuus 22. aprilli Postimehes.

Poola on tõesti eriküsimus, selles pole kahtlust, aga veidi kummastav oli lugeda Laari kriitikat Soome suunal. Ma pole väga kindel, et valitsuse tasemel unistatakse erisuhtest Soomega. Unistus Soome sillast on muidugi juba vana ja paljude eesti kultuuritegelaste seas juurdunud nähtus, kuid erisuhe praegu pole olnud päevakorras. Jah, ajaloost teame, et on unistatud kaksikriigist, aga need on ikka pigem jäänud paberil unistusteks.