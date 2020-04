Aivar Reinap: ebasportlik viga

Teisipäeva lõunal saabus aga külm dušš, sest kui lugeda valitsuse kriisilehel kriis.ee avaldatud täpsemaid selgitusi, siis kogunemine sportimise eesmärgil on küll lubatud, aga «vabas õhus asuvates spordirajatistes (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada selliseid treeninguid või muud ühistegevust, mida näiteks spordiklubi, treener või juhendaja keskselt koordineerib». Ühistreening ilma treenerita pole aga ikka see päris õige treening.

Kummaline, et treeneri asjatundlik juhendamine on viiruse levikut silmas pidades ohtlik tegevus, ent kui juhendab keegi treeningukaaslane, siis on kõik hästi. Kui juba varem võis näha pühendunud treenereid metsa all üksikuid õpilasi juhendamas, siis uus kord tõmbab justkui silmust veelgi koomale. Ühised treeningud värskes õhus annavad kindlasti pigem energiat ja tervist juurde, eriti kui kodukontorites on inimeste liikumine märkimisväärselt vähenenud ja kehakaal pigem suurenenud. 2+2-reegel ja muud ettevaatusabinõud on muidugi praegusel ajal hädavajalikud.