Välismaa lühiuudised

Trump: võime Hiinalt kahjutasu nõuda

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Ühendriigid võivad Hiinalt koroonaviiruse pandeemiaga seoses kahjutasu nõuda. «Me ei ole Hiinaga rahul. Me ei ole kogu selle olukorraga rahul, sest usume, et selle oleks võinud algallikas peatada,» ütles Trump Valge Maja infotunnis ajakirjanikele. «On palju mooduseid, kuidas neid vastutusele võtta. Nagu te arvatavasti teate, uurime seda väga tõsiselt,» rääkis Trump. «Lõplikku summat pole me veel kindlaks määranud. See on ülemaailmne kahju. See on kahju Ühendriikidele, kuid ka kahju kogu maailmale,» lisas president. Peking süüdistas USA poliitikuid seepeale näkku valetamises. «Neil on vaid üks eesmärk: hoida kõrvale vastutusest omaenda viletsa ennetamise ja kontrollimeetmete eest ning juhtida avalikkuse tähelepanu kõrvale,» ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang eile pressikonverentsil. AFP/BNS