Facebooki faktikontroll on katki

Tellijale

Sa oled olnud aastaid järjepidev Facebooki kasutaja, ent pole neile selle eest sentigi maksnud? See tähendab, et sa pole mitte klient, vaid toode. Sind saab müüa reklaamijatele, keda võib huvitada oma toote reklaamimine sinu vanuse, maailmavaate, hobi või mistahes muu Facebookile teatavaks tehtud omadusega inimesele.

Inimestele meeldib Facebookis aega veeta, sest sealt saab kõik kätte. Peale sõprade-tuttavate tegevuse jälgimise saab seal suhelda, mängida, meelt lahutada ja ka uudiseid lugeda. Facebooki edu sõltub ka sellest, et kõik, nii kvaliteetset kui ka vähem sisukat ajakirjandust tegevad väljaanded soovivad seal oma sisu jagada.

Ajakirjandus omakorda sõltub Facebookist, sest arvestatav osa lugejatest jõuab lugudeni sealtkaudu. Võiks justkui öelda, et aus kaup. Seda väidab ka Facebook ise, ent võrdselt kasulikuks saaks seda suhet pidada vaid siis, kui ignoreerida sisuliselt monopoolses seisundis Facebooki maksueelist ajakirjanduse ees. Nii on see enamikus maailma riikides.