Jutupliiatsi postuumne bluus

Teadmine sellest, et Onu Raivo on surnud, tekitab minus veel tänagi, kui see uudis on juba peaaegu kaheksa aastat vana, lisaks inimliku kaastundega segatud lapselikule kurbusele teatavat kognitiivset segadust. Sest see tegelikkus, kuhu Onu Raivo minu jaoks kuulub – nimetagem seda lapsepõlve maagiliseks meediareaalsuseks –, teeb temast otsapidi fiktsionaalse karakteri. Ning fiktsionaalne loomus peaks teda justkui surematuks muutma. Nagu Hunt Kriimsilma, Rebase-Reinu, Kessut ja Trippi, Onu Tik-Takki, Leopoldi, Postikana, Äput ja kõiki neid teisi selles pikas ja väärikas reas.