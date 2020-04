Tellijale

«Covid-19 on oluline meile kõigile, kõigile liitlastele,» sõnas Stoltenberg sissejuhatuseks üritusele, mille põhiteema oligi, mida allianss viiruse tõttu ja vastu teeb.

Postimehe küsimusele, kuivõrd on õppused üldse võimalikud enne, kui koroonaviiruse vastu on leitud vaktsiin, vastas Stoltenberg: «NATO saab jätkata õppustega ja NATO üksused ka teevad õppusi, kuid me oleme osa õppusi kohandanud. Suures osas teeme õppusi baaside sees ja teistmoodi.»