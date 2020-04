Peaministril on etteheiteid terviseametile

Tellijale

Selles kriisis saanuks paljud ametid Eestis käituda palju professionaalsemalt, operatiivsemalt, ja arvan, et see on üks õppetund, mida ühel hetkel, kui see kriis ei ole enam tulipunktis, tõsta lauale.

Tagantjärele tarkus on see, et seda võrkpallimängu ei oleks pidanud Saaremaal toimuma. Kas see võinuks tähendada väiksemat nakatumist Saaremaal? Arvan, et meil ei ole ka täna seda tarkust, aga jah, loomulikult tulnuks ametkondadel teha kõik, ja mitte ainult riigi ametkondadel, et see võistlus seal ei toimunuks.