Eesti lühiuudised

Kaitseminister Jüri Luige (Isamaa, pildil) hinnangul võiks koroonakriisis anda riigi kriisivaru haldamise kaitseinvesteeringute keskusele, kellel on kogemus ja pädevus. Edaspidi tuleks tema sõnul selle tarbeks luua sihtasutus. Selline süsteem on näiteks soomlastel. Millise ministeeriumi haldusalasse võiks kriisivaruga tegelev asutus kuuluda, on Luige sõnul kokkuleppe küsimus. Samal ajal on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis väljaselgitamisel, kas on mõistlik luua Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri baasil Eesti varude agentuur, mis haldaks vedelkütusevaru kõrval ka teisi riigi ja elanike jaoks kriitilise tähtsusega varusid. Kui valitsus kiidab agentuuri moodustamise heaks, võiks see tööle hakata 2021. aastal. PM