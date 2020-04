Nordica tahab suvel taas õhku tõusta

Tellijale

Eelmisel nädalal otsustas valitsus, et süstib hätta sattunud Nordica gruppi 30 miljonit eurot. Lennufirma juhi Erki Urva sõnul loodetakse selle rahaga vähemalt kuni järgmise aasta suveni nina vee peal hoida. Kuhu täpselt raha kulub? Urva kippus vingerdama, öeldes, et ta ei saa väga konkreetselt raha paigutamisest rääkida.

Küll aga andis ta ette üldisemad raamid. Kõige suurem ports, kolmandik kuni pool summast, läheb otse tütarfirma Xfly, vana nimega Regional Jeti osakapitali, et lende käitaval ettevõttel kuidagi elu sees hoida. Peab arvestama, et eelmisel aastal kasumis lõpetanud firmal on praeguseks sisuliselt kogu leib kadunud, kuna Euroopa lennuliiklus on halvatud.