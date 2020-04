Täielikult veebi kolinud Lasering püsib veel elus

Tellijale

Alguses oli õõnes tunne küll, sest polnud aimugi, kas see veebipoe paat meid kannab. Õnneks tulid muusika- ja filmihuvilised meiega veebi kaasa ja poe külastatavus kasvas võrreldes aastataguse ajaga kahekordseks. Ses osas saab öelda, et on hästi läinud. Me oleme väiksemad kui varem, aga püüame olla selle võrra tublimad.