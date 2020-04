ERM sillutab teed maalikunsti tuuridele

Tellijale

Mõni kuu hiljem aga pandi üle maailma kõik muuseumid kinni. Algas võitlus koroonaviirusega. Ilmselt ei oleks keegi osanud arvata, et ainsateks ekraanideks on siis kodus olevad kuvarid ja nutiseadmed ning asemeks igaühe lemmikdiivan. Puudu oli vaid kunst, mida imetleda. Eks virtuaalseid kunstinäituseid on varemgi muuseumide veebilehtedel tehtud, kuid nüüd tuli taset tõsta. Füüsiline külastus pidi teisenema vaimseks kohaloluks ka siis, kui ise ei saa galeriis ringi liikuda.