Võib-olla oleks kõigepealt isegi õiglane ära mainida, et selle minisarja üks produtsente on korvpallistaar LeBron James. NBA on samuti praegu stand-by-režiimil ja nii tuleb oma loorberid kusagilt mujalt välja võtta. Kui tema varalahkunud sõbral Kobe­ Bryantil on ka üks Oscar ette näidata (2018 lühifilmi «Dear Basketball» eest, mille autor ta oli), peab Le­Bron veel natuke ootama ja pingutama, sest «Self-Made»­ teda väga kõrgele püünele ei tõsta.