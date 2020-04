Majanduse lühiuudised

Tellijale

Segadus õppesõiduga tekitab autokoolide vahel ebavõrdsust

Õppesõidu keelu tõttu on tuhandetel autokoolide õpilastel juhiloa tegemine pooleli. Autokooli Autosõit juht Indrek Madar soovitas eriolukorra juhil lubada korraldada sõiduõpet kaitsevahendeid kasutades. Erinevad autokoolid tõlgendavad sõiduõpet reguleerivat korraldust erinevalt ning osa on taotlenud eriluba teha õppesõitu näiteks sõidukitesse paigaldatud läbipaistvate vaheseintega. «Lisaks jätkavad mitmed sõiduõpetajad tegevust eraisikust juhendajana, sisuliselt toimub analoogne kontakttegevus nagu autokooli sõiduõppel. Ainult et sõidukilt on eemaldatud autokooli logod,» kirjeldas Madar liiklusseaduses leiduvat võimalust õppesõidukeelust mööda hiilimiseks. Madari ettepaneku kohaselt võiks sõiduõpet lubada, kui õpilane ja õpetaja kasutavad kaitsemaski, kindaid ja visiiri ning õppesõiduk desinfitseeritakse pärast iga kasutamiskorda. PM