Kalur: sellist värske kala nõudlust, kui praegu, annab meenutada

33 aastat kaluriametit pidanud Lauri Laurent ütles, et iga kriis, olgu see rahavahetuse aeg või tosina aasta tagune masu või praegune koroonakriis, toob kohaliku kala müüki tõusu.

„Ma ei oskagi seletada, miks, aga iga madalseisu ajal ostavad inimesed kala rohkem. Vähemalt minu kogemuse põhjal on need olnud edukad ajad,” rääkis Laurent. „Sellist värske kala nõudlust, kui praegu on, annab meenutada. Ei pea isegi reklaami tegema, kogu aeg helistatakse, mina panen lihtsalt tellimusi kirja.”

Pärnu lahel tegutsev kalur Ago Eensalu tõdes samuti, et see kevad on kaluritele päris edukas olnud. „Vähemalt Pärnu kandis on meritindi püük läinud hästi,” kinnitas ta. „Kaluritele on hind parem kui möödunud aastal ja kala oli rohkem.”

Ka räimehinna üle ei saa kalurid nuriseda. „Traallaevad ei saanud palju räime kätte ja külmhooned on suhteliselt tühjad. Kui eelmisel aastal maksti kalurile 21 senti räimekilo eest, siis praegu 24 senti, see on kaluri jaoks hea hinnatõusuprotsent,” rääkis Eensalu. Tindi hind oli 90 sendi juures, mis on samuti mullusest kõrgem.