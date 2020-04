Kriis ja kevad tõstavad maamaju huviorbiiti

Tellijale

Sellegipoolest võis Viljandimaal tegutsev kinnisvaramaakler Malle Allese tõdeda, et praegu on klientide huvi maamajade vastu tõusnud ja isegi suurel reedel käis ta üht seesugust näitamas.

„See on huvitav tõesti. Isegi arvasin, et kes nüüd ikka käib, aga tulevad ja käivad,” lausus ta. Tema enda kogemus näitab, et huvi on kriisi ajal veidike tõusnud. „Tahtmine on suurenenud ja külastused tihenenud, sest inimestel on aega ja lähevad vaatavad maju üle, sest tööl ei saa paljud käia nagunii.”