Põllumehed kardavad põuast suve

Põlvamaal Säknaagro osaühingus teravilja kasvatav Peeter Paalman sõnas, et väetamisringidega alustati märtsi lõpus ja nüüdseks on kaks ringi põldudele juba kantud, üks veel kanda. „Ootame ilma soojenemist, et öökülmad taanduksid, siis saab pritsimisega alustada ja teha viimase väetamisringi,” lausus ta.

Põllult avanev pilt on Paalmanile meeltmööda. „Kõik on talvitunud hästi ja kevadised külmadki kenasti üle elanud, kõik kasvab jõudsalt. Niiskust ja muud on, kuid juurde on vaja natuke rohkem öösooja.”

Põllud on külviks valmis

Ka külvamisega on Säknaagro OÜs alustatud. „Teist päeva (vestlus toimus 23. aprillil – toim.) käib hernekülv ja järgmisena kohe kaerakülv. Need on kultuurid, mis lepivad kargema mulla ja jahedamate öödega,” selgitas üle kahekümne aasta teraviljakasvatusega tegelenud mees. Osaühingul on külvamiseks valmis kõik põllud, kokku 800 hektari ringis, sellest 400 hektaril talivili. „Kui ilmad lähevad öösiti veidigi soojemaks, saavad külvatud ka suvioder, lina ja kanep,” ütles ta.