Veisemüük on stopi peal

Tellijale

Kui tavaliselt teevad umbes pooled Eestis sündinud lihaveised reisi mõnda kaugemasse riiki, siis praegu püsivad nad kodus, sest eksport on kokku kuivanud. „Me üritame midagi vähesel määral Euroopasse saata, kuid olukord on ebakindel. Hinnasurve on suur ja tahetakse kaupa odavalt kätte saada,” sõnas Treimuth. „Meie müüme ühistuna veiseid ainult Euroopasse ja meie kõige suurem ostja on Poola. Nüüd aga on Poolaga probleem, sest nende raha väärtus on kukkunud ja sinna müüa ei ole mõtet.”