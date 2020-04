Metsa istutamisele tuleb mõelda juba raiudes

Tellijale

Istutatakse nii paljasjuurseid- kui ka potitaimi. Viimased on nooremad, väiksemad ja neid saab mugavamalt istutustoru abil istutada. Paljasjuursed istikud on 3–4aastased, on tugevamad, ent neid tuleb istutada labidaga. Kui istutustoruga suudab kogenud istutaja mulda panna ligi tuhat taime päevas, siis labidameetodil jääb see 700 ringi. Hektarile mahub ligi 2000 taime.