Agentuur hindab eelmise aasta raiemahtu varasemast väiksemaks

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Allan Sims ütles SMId tutvustaval veebikonverentsil, et metsaressursile hinnangu andmisel võrreldakse satelliidipilte metsateatiste andmetega. Nõnda saadakse teada, kas üks või teine uuendusraiet võimaldav teatis on realiseeritud või mitte.

Mõlemad senised metsanduse arengukavad (MAK kuni aastani 2010 – soovituslik raiemaht 12,6 mln tm ja MAK aastani 2020 – 12–15 mln tm) on lubanud raiuda rohkem, kui seda on tegelikult tehtud. Viimase kümnendi suurim raiemaht oligi 2018. aastal, küündides SMI andmetel 12,7 miljoni tihumeetrini.

Tagantjärele analüüsides põhjustasid selle peamiselt puidu soodne hind ja metsatööks sobivad ilmad. Just nende kriteeriumide ebasoodsuse tõttu raiutakse meil valdavalt ikkagi vähem metsa – viimase kümne aasta keskmine raiemaht Eestis on 10,7 mln tm. Samas, kui ehk paberipuu kõrvale jätta, on nõudlus just ­koduturul kõikide sortimentide osas suurem kui pakkumine. Puiduvarumist takistavad pigem turuolukord ja ilmastik, mitte õigusaktidest tulenevad piirangud.