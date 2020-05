Piilu kulisside taha: kuidas valmis virtuaalne Tallinn Fashion Week?

Nina on punane. Maski kandmine nühib meigi mõnusalt laiali – mida paganat ma selle üldse tegin? Aga mis parata, harjumuse jõud! Moenädala juurde käib ikka killuke glamuuri ja isegi siis, kui hoian mikrofoni kummikindas käega, kannan seljas Eesti moedisaini. Tegelikult ma lausa särisen rõõmust, et Tallinn Fashion Week üldse toimub!

Eesti on väike, kirgas ja kiire keeramisega riik, ja taas võime uhkust tunda: teadaolevalt esimene virtuaalne moenädal toimub just nimelt Tallinnas! Moepealinnade hiigelsündmused seavad samuti vaikselt kurssi sinnapoole, sest suurte rahvakogunemiste kohal on murepilved üle maailma. Sätivad vaikselt Londonis, plaanivad Milanos... Kuid Tallinna moetegijad ei kõhkle – voilà! juba tehtud. Tallinn Fashion Week jõuab sel aastal iga moesõbrani Elu24.ee vahendusel. Moeetendused, disainerite intervjuud, publik, seiklused – kõike seda saab nautida tasuta ja reaalajas 5. ja 6. mail, mõlemal õhtul algusega kell 18.

Alexanderlingi looming tõi silme ette kultussarja «Väike maja preerias». Romantika oli toona hoopis naiste iseseisvuse märgiks. FOTO: Remo Tõnismäe

Sära sinagi esireas!

Esirea kohtade pärast käib alati sõda. Igal pool, olgu Pariisis, Londonis või Tallinnas. Midagi pole teha, sinna mahub piiratud arv tähtsaid ninasid. Kuid virtuaalse moeetenduse puhul limiit puudub – ole sa siis Võrus, Viljandis, Värskas või üldse Eestist eemal. TFW esiritta on oodatud igaüks ja selleks pole vaja moenädalat ära oodatagi. Pane end stiilselt riidesse, tee endast pilt, lisa hashtag #TFWfrontrow, märgi @tallinnfashionweek ning postita Instagrami. See on kolmekordselt kasulik. Esiteks kuulsus – võid leida end TFW publikugaleriis, teiseks preemia – parimad võidavad uhkeid auhindu, kolmandaks heategu – saad avaldada toetust Eesti moedisainile. Tee kohe pilt ja jaga, siis jõuad juba enne moenädala avapauku parimate riietujate galeriis auväärse koha sisse võtta.

Kes on see kahtlane kuju kummikinnastes ja maskis? Moeajakirjanik tutvub salapärase objektiga, mis osutub kõige moekamaks kingaks. Mariliis Niine. FOTO: Remo Tõnismäe

Väga praktiline elamus

«Moenädal pakub vägevat elamust, kuid see pole meelelahutus,» selgitab Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja, 27 aastat Eesti moevankrit vedanud Anu Kikas. «Fashion Week on värav, mille kaudu jõuab publikuni moeloojate poole aasta töö. Tundus lihtsalt südametu disaineritelt see võimalus kriisiolukorras ära võtta! Niigi peavad kõik väikesed ettevõtjad praegu ellujäämise nimel pingutama, julm oleks moetööstust lavata jätmisega lämmatada.»

Vaata siit suurt galeriid, mis toimus virtuaalse TFW kulisside taga:

TFW kommunikatsioonijuht ja kirglik fashionista Meisi Volt proovib Mariliis Niine efektset vettpidavat kootud jakki. FOTO: Remo Tõnismäe

Eesti mood on aga praegu elujõulisem kui kunagi varem. TFW pole samuti näitus, kaugel sellest – kogu Eesti disain on siin selleks, et seda otsekohe kanda saaksid. Iga ese on vaid veebipoe kliki või telefonikõne kaugusel.