Õige toiduvalik annab tugevad luud

Kaalukat rolli mängib kaltsium. Rohke kaltsiumi tarbimine on luude arenguks lausa hädavajalik alates sünnist kuni varajase täiseani, mil saavutatakse tippluumass ehk elu jooksul suurim akumuleeritud luu kogus. On märkimisväärne, et täiskasvanu talletab tippluumassi ajaks luustikus umbes ühe kilo kaltsiumi. Kuigi piisav kaltsiumitarbimine noores eas on väga vajalik, mängivad geneetika ja aktiivne elustiili tippluumassi saavutamisel oma osa.

Päevane kaltsiumikogus

Millised on kaltsiumirikkad toidud?

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, et head kaltsiumiallikad on piim, juust, jogurt, aga ka keefir, pett, kohupiim ja kodujuust. On teada, et segatoidulised inimesed tarbivad umbes 75% päevasest soovituslikust kaltsiumikogusest just piimatoodetest.