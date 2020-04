Urmas Reinsalu: Eesti suur vastutus

Tellijale

Pandeemia tõttu on inimesed kriisikolletes eriti haavatavas olukorras. Niigi haprad ühiskonnad, rahuvalvemissioonid ja humanitaartöötajad on erilise surve all. Arusaadavalt on rahvusvahelise kogukonna ootused ÜRO Julgeolekunõukogule väga suured. Me oleme selleks vastutuseks valmis – me lausa soovime seda! Lähtume põhimõttest, et ka see kriis ei tohi minema pühkida seniseid rahvusvahelisi reegleid ja kokkuleppeid. Vastupidi, neid tuleb tugevdada ja vajadusel täiendada.