Martin Mölder: kõikidest erakondade reitingutest korraga

Kellel on suurem toetus, kas EKREl või Keskerakonnal? Kui kindel on Reformierakonna edumaa? Millistesse kõrgustesse täpselt on Eesti 200 toetus tõusnud? Vastus nendele küsimustele sõltub sellest, millise küsitlusfirma tulemusi me vaatame, ning teeksime vea, kui keskenduksime ainult ühele kolmest ning unustaksime kaks ülejäänut, kirjutab politoloog Martin Mölder.