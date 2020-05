Aja auk. Külmus, julmus, glamuur

Kui mõtlen 80ndatele, mõtlen millegi­pärast ka rahale. Kõigepealt seonduvad selle kümnendiga ju Reagan ja Thatcher, turumajandus, konservatiivid, börsid, yuppie’d jne. Kindlasti ka Bret Easton Ellise romaan «American Psycho» või Oliver Stone’i film «​Wall Street». Patrick Bateman ja Gordon Gekko. Patrick Bateman ütlemas: I want to fit in. Ma tahan sobituda. Ma tahan olla nii nagu need teised. Ma tahan olla perfektne ja äravahetamiseni sarnane. Ma tahan olla eredad tuled ja suur linn.